Mogelijk in april app met test- en vaccinatiegegevens

Het wordt nu “technisch en juridisch” mogelijk gemaakt zodat het ingevoerd kan worden als de discussie hierover is afgerond, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. De app moet het mogelijk maken dat mensen weer toegang krijgen tot horeca, bioscopen of andere evenementen. Het moet ook als vaccinatiebewijs gaan dienen als dat in het buitenland wordt gevraagd, bijvoorbeeld op vakantie. Minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken) hoopt dat de app al eind april of in mei gebruikt kan worden. (ANP)