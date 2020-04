‘Mondelinge toestemming nu voldoende voor inzien medisch dossier’

Echter, ook in deze drukke coronaperiode mogen artsen op een huisartsenpost of eerste hulp van een ziekenhuis niet zonder toestemming van een coronapatiënt in diens medisch dossier bij de huisarts kijken, benadrukt de autoriteit nog maar eens. Tenzij een patiënt daar niet toe in staat is.

Die waarschuwing staat ook in een brief aan minister Martin van Rijn (Medische Zorg), zo bevestigt de autoriteit een bericht van NRC. De waakhond zegt dat Van Rijn heeft laten weten dat hij een tijdelijke regeling wil die inzage zonder toestemming vooraf van patiënten mogelijk maakt. Zo wil hij wat doen aan de moeizaam verlopende selectie van coronapatiënten op de huisartsenposten en spoedeisende hulp omdat bij een deel van hen de medische gegevens niet zomaar kunnen worden ingezien.

Keuze mondeling wijzigen

Van de 17 miljoen Nederlanders heeft ruim de helft toestemming gegeven voor het delen van hun medisch dossier. Ongeveer een miljoen geeft juist geen toestemming. In beide gevallen blijft die keuze gerespecteerd. Voor wie geen keuze heeft doorgegeven verandert er dus wel wat. Tijdelijk kan dat (mondeling) ter plekke worden doorgegeven, zodat per direct toegang is tot de gegevens. Los daarvan kunnen (nog gezonde) mensen ook nu hun keuze altijd veranderen.

Medisch beroepsgeheim

“Medische gegevens betreffen gevoelige, zeer persoonlijke informatie, waarop het medisch beroepsgeheim van de arts rust. De bescherming daarvan is een fundamenteel privacybeginsel, dat ook nu overeind moet blijven”, aldus voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. (ANP)