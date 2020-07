Mondkapjes moeten af in ziekenhuizen Groningen en Drenthe

Patiënten en bezoekers van het Martini Ziekenhuis in Groningen, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en de ziekenhuizen van Treant in Emmen en Stadskanaal wordt gevraagd om een eigen mondkapje af te doen als ze het ziekenhuis betreden. Dit om de paniek onder andere aanwezigen tegen te gaan.