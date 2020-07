St Jansdal overstag na commotie over mondkapjesdragers

Het ziekenhuis met vestigingen in Harderwijk en Lelystad baarde voor het weekend opzien door mensen zonder coronaklachten te vragen hun eigen mondkapje af te doen. Volgens sommige patiënten zou dit zelfs worden geëist als voorwaarde om het ziekenhuis te betreden.

Het St Jansdal laat iedereen met coronagerelateerde klachten al mondkapjes van het ziekenhuis dragen en vond dat het verwarrend was als mensen zonder die klachten ook met hun eigen mondkapjes op liepen. Het zou een gevoel van onveiligheid creëren en onduidelijkheid scheppen over wie coronagerelateerde klachten heeft en wie niet.

‘Respecteren we’

Nu wijzigt het ziekenhuis het beleid. “Patiënten die uitsluitend ter bescherming van zichzelf een eigen mondkapje dragen, respecteren wij. Hen zal de toegang tot het ziekenhuis niet worden geweigerd”, schrijft het ziekenhuis in een persbericht. “Steeds meer mensen kiezen ervoor om een mondkapje te dragen. Het St Jansdal wil daar rekening mee houden.”

Het ziekenhuis erkent dat het mondkapjesbeleid in de afgelopen weken voor verwarring heeft gezorgd. “Het is ook niet altijd goed gegaan. Dit kwam omdat het beleid van het ziekenhuis primair gericht was op de bescherming van andere patiënten en medewerkers in het ziekenhuis “

Patiënten en bezoekers met coronagerelateerde klachten wordt verplicht om een mondkapje van het ziekenhuis te dragen om besmettingsgevaar te voorkomen.

Mondkapjesplicht

Vorige week leidde een toename van het aantal besmettingen en mondkapjesbeleid in het buitenland tot discussie over of verplichting van mondkapjes in de openbare ruimte ook in Nederland goed zou zijn. Ziekenhuizen reageerden daar ook op. Het Meander ziekenhuis in Amersfoort verplicht iedere bezoeker om een mondkapje te dragen. Het UMC Groningen vraagt aan werknemers die terugkomen van vakantie in ieder geval twee weken een mondkapje te dragen.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen stelde vrijdag dat ieder ziekenhuis vrij is om een eigen beleid te kiezen, maar dat een mondkapjesplicht een ‘goed idee kan zijn’. “We willen niet dat het ziekenhuis weer een haard wordt, en een mondkapje helpt daarbij. Maar het gaat ook om het gedrag van mensen”, aldus de vereniging.