‘Motie van afkeuring’ moet aan het denken zetten over gevolgen prikstops

“We zitten midden in de vaccinatiecampagne en het is onbekend wanneer we een vervangend vaccin krijgen. Er gaan kostbare dagen verloren met slachtoffers als gevolg”, zegt Meijman.

Alleen 60-plussers

De Gezondheidsraad adviseerde afgelopen donderdag alleen 60-plussers nog het AstraZeneca-vaccin te geven, nadat het Europees Geneesmiddelenbureau EMA had geconcludeerd dat er waarschijnlijk een verband is tussen het vaccin en een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedklachten. De EMA vond dit echter geen beletsel om te stoppen met vaccineren. De motie van afkeuring werd zondag opgehangen door Het roer moet om, een groep van dertien actievoerende huisartsen, onder wie Meijman. Volgens hem steunen honderden huisartsen de actie van de groep.

“Door als Gezondheidsraad zo te focussen op de risico’s in plaats van de enorme winst voor de volksgezondheid, maak je mensen onnodig bang en ondermijn je de vaccinatiebereidheid. Daarom zijn huisartsen zo boos, want vaccineren is juist de oplossing. Nu belanden we in de ellende en is de schade veel groter. Het is een fout advies geweest met veel consequenties”, zegt Meijman.

Risico inschatten

Huisartsen zien dat veel mensen van zestig jaar of ouder afzien van het nemen van een coronavaccin van AstraZeneca. Omdat het vaccin niet is goedgekeurd voor mensen onder de zestig, zijn ze bang dat het bij hen ook bijwerkingen kan opleveren. “Artsen doen niet anders dan risico’s inschatten: dat is ons vak en daar zijn we voor opgeleid. We hopen daarom dat als wij heel erg uitstralen dat doorgaan met vaccineren de oplossing is, dat 60-plussers die gevaccineerd moeten worden ook doordrongen raken van die strategie”.

De voorzitter van de Gezondheidsraad, Bart-Jan Kullberg reageerde zondag bij de NOS op de motie, en zei dat hij de zorgen van de huisartsen goed begrijpt. Ook heeft hij Meijman een mail gestuurd om contact te hebben over de kwestie.

Volgens Kullberg kan er ondanks de problemen met AstraZeneca in hetzelfde tempo gevaccineerd worden, omdat er in Nederland verschillende vaccins zijn die in de komende weken en maanden geleverd worden. “Als we die net op een andere manier inzetten, dat is het advies van de Gezondheidsraad, kunnen we in hetzelfde tempo vaccineren, maar met minder risico’s dan met het oude programma.” (ANP)