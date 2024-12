Msb’s vragen Kamer af te zien van plicht loondienst

De ondertekenaars hebben de Kamercommissie VWS uitgenodigd voor werkbezoeken “om in de praktijk te zien hoe de transitie naar passende zorg wordt vormgegeven”. Ze reageren op een Kamermeerderheid die onlangs VWS-minister Agema heeft gevraagd om een wetsvoorstel in te dienen die vrijgevestigde specialisten verplicht om in loondienst te gaan. Nog voor de zomer komt Agema met een wetsvoorstel.

De artsen benadrukten bij de VWS-Kamercommissie het belang van de diversiteit aan werkvormen “voor de innovatie en kwaliteit van zorg”. Internist-endocrinoloog en voorzitter van de Vereniging Medische Staf & MSB Haaglanden Medisch Centrum Sharita Ramautar: “Ondernemerschap en praktijkervaring helpen zorgprocessen te verbeteren, zoals blijkt uit concrete voorbeelden van msb’s die bijdragen aan passende zorg door zorg op afstand, intensievere samenwerking met zorgpartners en vermindering van ziekenhuisopnames en polibezoeken.”

Karel Hulsewé, chirurg en bestuurslid van de FMS ondersteunt de oproep: “De mooie voorbeelden in het manifest onderstrepen dat.”