MST: Eerst vakantie, dan meer inhaalzorg

Het personeel van het Medisch Spectrum Twente (MST) is na deze coronapandemie aan het eind van z’n Latijn. Daarom benadrukt de kersverse voorzitter van de raad van bestuur Jan den Boon: “We willen iedereen de gelegenheid bieden om vakantie op te nemen.” De meeste zorg die door corona is uitgesteld moet even wachten tot na de zomervakantie.

“Medewerkers hebben hun rust nodig om bij te tanken,” zegt Den Boon. “In een crisis draait het om de mensen. Na bijna anderhalf jaar crisis lopen veel mensen op hun tandvlees. Ze kunnen niet oneindig doorgaan. Daarom willen we onze medewerkers de gelegenheid geven om deze zomer hun vakantie op te nemen.”

Inhaalzorg

Na de coronacrisis wacht de zorg nu een volgende opgave: het inhalen van de zorg die tijdens de crisis is uitgesteld, de zogenaamde inhaalzorg. “Wij kiezen er bewust voor om het grootste deel, waar mogelijk, na de vakantieperiode op te pakken”, zegt Den Boon. “Natuurlijk geven we de zorg die nu nu moet gebeuren nu al. Maar wat kan wachten, kunnen we beter opstarten als de medewerkers ook weer helemaal fit zijn.”

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in de zorg schoot omhoog tijdens de coronacrisis en stabiliseert nu langzaam. Ook bij MST is het verzuim nu rond de 7 procent. Daarin wijkt het ziekenhuis niet af van andere zorginstellingen. “Maar het is wel hoger dan bij ons normaal is. Ook daarom is het extra belangrijk om zuinig te zijn op onze mensen”, aldus Den Boon.

Nieuwe voorzitter

Jan den Boon is sinds 1 juni nieuwe in de rol van voorzitter van de raad van bestuur van het MST. Hij volgt Sophia de Rooij op, die na ruim twee jaar als voorzitter dit voorjaar overstapte naar Ziekenhuis Amstelland.

Den Boon maakt maakt sinds 2014 deel uit van de raad van bestuur. Daarvoor werkte hij in het Isalaziekenhuis in Zwolle, waar hij ook voorzitter was van het Medisch stafbestuur. Binnen MST gaf hij leiding aan onder meer Kwaliteit en Veiligheid en heeft hij bijgedragen aan een gezonde basis op het gebied van financiën en ICT in het MST.

Samen met patiënten

“Ik vind het een eer om de rol van voorzitter te mogen vervullen. Ik ken het ziekenhuis goed, heb mooie ervaringen opgedaan en goede resultaten bereikt”, zei hij bij zijn aanstelling. “De huidige coronacrisis is intensief, maar toont tegelijkertijd de daadkracht en saamhorigheid van alle collega’s. Dat maakt me enorm trots. Ik zie er naar uit om met het bestuursteam te bouwen aan de organisatie en aan de vernieuwing van de zorg. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het samen met de patiënt vormgeven van de zorg, zowel thuis als in het ziekenhuis.”