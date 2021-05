Verzuim zorgpersoneel daalt voor het eerst sinds coronacrisis

Het verzuim in de zorgsector laat in de maanden maart en april voor het eerst een daling zien sinds het begin van de coronacrisis. In de ziekenhuizen en ggz steeg het verzuim ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

In april 2021 lag het verzuim op 7,4 procent. In april 2020 was dat 7,64 procent. In het eerste kwartaal van 2021 lag het ziekteverzuim op 7,56 procent. De verzuimcijfers zijn verzameld door Vernet en gebaseerd op data van ruim driehonderd zorginstellingen.

69 werknemers niet inzetbaar

Het gaat om werknemers afkomstig uit vier branches: ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en de vvt. In totaal werken er circa 930 duizend mensen in deze vier sectoren. Ongeveer 69 duizend werknemers was in april niet inzetbaar. Medewerkers die in thuisquarantaine zaten zijn hierin niet meegerekend.

Vier branches

In de vier afzonderlijke branches valt op dat in vergelijking met een jaar geleden het verzuimpercentage in de gehandicaptenzorg en in de vvt daalt, met respectievelijke 1,2 procent en 8,7 procent. Bij de ziekenhuizen en in geestelijke gezondheidszorg is een stijging van het verzuim zichtbaar, respectievelijk 4,54 procent en 0,6 procent.

Regio Noord stijgt

Het verzuim daalt in alle regio’s behalve in regio Noord. Daar is het verzuimpercentage in april 2021 7,59 procent; in 2020 was dit nog 7,09 procent. De Regio Noord heeft ook het grootste verzuim van de vier regio’s.

Corona

Vernet verzamelt sinds het uitbreken van de covid-19 crisis op maandbasis cijfers die op regionaal en landelijk niveau inzicht geven in de ontwikkeling van het verzuim. De dienstverlening van Vernet is onderdeel van een samenwerking tussen PGGM en Pensioenfonds Zorg en Welzijn om werkgevers in de sector zorg en welzijn te ondersteunen met arbeidsmarktdata. De cijfers worden ook gedeeld met het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de mogelijke impact van de covid-19 pandemie in kaart te brengen.