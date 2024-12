MST werkt samen met de Nationale Zorgreserve van

Medisch Spectrum Twente is een samenwerking aangegaan met de Nationale Zorgreserve, het landelijke netwerk van voormalige zorgprofessionals die kunnen worden ingezet in geval van een acute zorgcrisis.

De Nationale Zorgreserve wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inmiddels zijn er 4000 zorgreservisten. Via een online platform worden zorgreservisten in tijden van crisis direct gekoppeld worden aan zorgorganisaties met een tijdelijke hulpvraag en capaciteitsprobleem.

“In tijden van crisis wordt er een groot beroep gedaan op onze medewerkers. Hulp is dan meer dan welkom. Daarom participeert MST graag in dit mooie initiatief”, aldus bestuurder Jan den Boon van MST.

Charlotte de Schepper (bestuurder Nationale Zorgreserve): “Wij zetten in op goede samenwerking met alle zorginstellingen in Nederland om de weg naar elkaar in crisistijd snel te kunnen vinden. Voor ons is het een belangrijke stap dat MST zich bij ons aansluit.”

Eerder dit jaar sloot de NVZ (koepel van ziekenhuizen) al een samenwerkingsovereenkomst met de Nationale Zorgreserve. De samenwerking is er onder meer op gericht om zoveel mogelijk mensen met een zorgachtergrond enthousiast te maken voor de Nationale Zorgreserve.