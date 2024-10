Medisch Spectrum Twente (MST) wordt een ‘Beweegziekenhuis’, waarbij patiënten worden gestimuleerd om in beweging te komen.

Actievere patiënten hebben een lager risico op complicaties zoals doorligwonden en longontstekingen en ervaren minder stress en angst, aldus MST. “Ze krijgen meer regie over hun herstel, voelen zich gestimuleerd om te bewegen en nemen meer initiatief, wat de kans op vallen verkleint.”

Fittere patiënten liggen ook korter in het ziekenhuis en hebben een grotere kans om direct naar huis te gaan in plaats van naar een andere zorginstelling, verwacht MST. Ook voor de medewerkers biedt dit voordelen: de zorg voor zelfredzamere patiënten is minder zwaar.

Volgende maand begint MST met een pilot op de afdeling traumachirurgie, met de intentie om het Beweegziekenhuis uit te breiden naar andere afdelingen. Momenteel brengen patiënten 87 à 100 procent van hun ziekenhuisopname liggend of zittend door, vaak zonder medische reden.