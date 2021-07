MUMC+ brengt dementie op jonge leeftijd in kaart

Nederland kent zo’n veertienduizend tot zeventienduizend mensen met dementie op jonge leeftijd. De meest voorkomende variant in deze groep is Alzheimer, waarbij mensen moeite hebben met overzicht, problemen met handelen en zich uitdrukken. Een andere variant, frontotemporale dementie, komt bij jonge mensen veel vaker voor dan bij ouderen. Dat kenmerkt zich door taalproblemen en veranderingen in gedrag, persoonlijkheid en emoties. De aandoeningen hebben grote impact op patiënten en hun omgeving.

Dat blijkt uit onderzoek van Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht UMC+. De studie werd op 19 juli gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Neurology.

Diagnose

Dementie kan door veel verschillende aandoeningen worden veroorzaakt, maar allemaal hebben ze veranderingen in het cognitief functioneren, het gedrag of emoties tot gevolg. Daardoor wordt iemand in het alledaagse leven steeds meer beperkt. Dan gaat het met name om het geheugen, beperkingen op het gebied van taal, het uitvoeren van handelingen of het verwerken of begrijpen van informatie. Bij jonge mensen – onder de 65 jaar – wordt dementie meestal pas na lange tijd gediagnostiseerd. Meestal wordt eerst gedacht aan depressie of overspannenheid. Dat leidt voor individuele patiënten en hun naasten vaak tot onduidelijkheid, onzekerheid, onbegrip en verdriet, zo stellen de onderzoekers.

Wereldwijd

Om beter onderzoek te doen naar dementie op jonge leeftijd is het PRECODE-project gestart door het Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht UMC+, dat prevalentie en incidentie van dementie op jonge leeftijd in kaart brengt. Literatuuronderzoek wijst uit dat er wereldwijd bijna vier miljoen mensen zijn die op jonge leeftijd dementie hebben gekregen. Dat betekent tussen de veertienduizend tot zeventienduizend mensen met dementie op jonge leeftijd in Nederland.