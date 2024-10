Museum van de Geest voert actie tegen dreigend faillissement

Het Museum van de Geest, het museum over mentale gezondheid in Nederland, dreigt te verdwijnen. “Door de nasleep van corona, inflatie en het uitblijven van structurele subsidies is er een acuut exploitatiegat ontstaan”, aldus het museum.

Het museum beheert 700 jaar zorggeschiedenis en trekt jaarlijks ruim 120.000 bezoekers naar zijn locaties in Haarlem en Amsterdam. In 2022 werd het Museum van de Geest bekroond met de European Museum Award. “Nederland kampt met veel mentale gezondheidsproblemen. Dit museum is dé plek in Nederland die deze onderwerpen bespreekbaar maakt”, aldus Stephan Valk, voorzitter van de raad van toezicht.

Benefietmaand

“Er ligt een solide plan om verder te gaan, maar zonder structurele steun dreigt sluiting”, meldt het museum. Daarom is het museum een online crowdfunding campagne en benefietmaand gestart. Na drie weken campagnevoering heeft het museum circa een ton ontvangen. “Er is nog vijf ton nodig om dit jaar te kunnen overbruggen.”

Naast het aanschrijven van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en media-aandacht om het museum te redden, heeft Museum van de Geest donderdagavond 17 oktober spreektijd bij de raadscommissievergadering in het stadhuis in Haarlem. Daarnaast organiseert het museum donderdagmiddag voor het stadhuis een actie.