Nader onderzoek naar declaraties coronasteun ziekenhuizen

De gezamenlijke zorgverzekeraars willen van alle ziekenhuizen nogmaals de gegevens hebben over de coronasteun die ze over 2021 hebben gedeclareerd. Het gaat om vergoedingen voor geld dat ze door de epidemie extra kwijt waren aan intensive care en verpleegdagen. Volgens Zorgverzekeraars Nederland is er geen enkel vermoeden van opzet, maar kunnen onzorgvuldigheden in software en registraties onjuiste declaraties hebben veroorzaakt.

Dat zegt Zorgverzekeraars Nederland na een verhaal in De Telegraaf. In 2021 konden verzekeraars voor hun vergoedingen aan de ziekenhuizen een beroep doen op onder meer de zogenoemde catastroferegeling van de overheid, zodat in dit zeer dure coronajaar niet alleen premiegelden hoefden te worden aangesproken. Het Zorginstituut, dat de catastroferegeling uitvoert, moet de cijfers over 2021 uiterlijk 1 mei hebben.

De actie van de zorgverzekeraars komt nadat eerder al onjuistheden werden vermoed in de declaraties en jaarrekeningen over 2022 en 2023. Zorgverzekeraars Nederland kon vrijdag geen exacte cijfers geven over de omvang daarvan en eventuele terugvordering of nabetaling. Het gaat hier niet om geld uit de catastroferegeling, maar om geld dat gewoon is vergaard via premies.

De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder meldt intussen zelf over 2022 en 2023 een bedrag van 6 miljoen euro te veel te hebben gedeclareerd en dit geld “vanzelfsprekend” terug te zullen betalen. ​​​​​​​Een en ander is het gevolg geweest van een fout in de declaratiesoftware waarmee de covid-zorg werd geregistreerd. “Er zijn covid-toeslagen gegenereerd en gedeclareerd voor de gehele opnameperiode van de patiënt en niet alleen voor de covid-zorg.”

Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra willen zo snel mogelijk een nadere uitleg geven over de ingewikkelde situatie. (ANP)