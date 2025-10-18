Nationale Zorgreserve breidt netwerk uit naar meer beroepsgroepen

“Deze verruiming is hard nodig,” zegt Charlotte de Schepper, bestuurder van Stichting Extra ZorgSamen, uitvoerder van de Nationale Zorgreserve. “We weten immers niet wat een volgende crisis zal vragen. Met deze uitbreiding kunnen we de zorg in Nederland beter voorbereiden op wat mogelijk komen gaat.”
De Nationale Zorgreserve is een landelijk netwerk van (oud-)zorgprofessionals die tijdelijk kunnen bijspringen wanneer de zorg onder druk komt te staan, bijvoorbeeld bij een cyberaanval, een overstroming of stroomuitval. Er zijn inmiddels 4.000 zorgreservisten van studenten tot gepensioneerden, verspreid over heel Nederland.