Nationale Zorgreserve breidt netwerk uit naar meer beroepsgroepen

,

De Nationale Zorgreserve breidt haar netwerk uit. Voortaan kunnen, naast artsen, verpleegkundigen en verzorgenden ook andere beroepsgroepen met een zorgdiploma zich aanmelden als zorgreservist bij de Nationale Zorgreserve. Het gaat onder meer om apothekers, tandartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, doktersassistenten en psychologen.

“Deze verruiming is hard nodig,” zegt Charlotte de Schepper, bestuurder van Stichting Extra ZorgSamen, uitvoerder van de Nationale Zorgreserve. “We weten immers niet wat een volgende crisis zal vragen. Met deze uitbreiding kunnen we de zorg in Nederland beter voorbereiden op wat mogelijk komen gaat.”

De Nationale Zorgreserve is een landelijk netwerk van (oud-)zorgprofessionals die tijdelijk kunnen bijspringen wanneer de zorg onder druk komt te staan, bijvoorbeeld bij een cyberaanval, een overstroming of stroomuitval. Er zijn inmiddels 4.000 zorgreservisten van studenten tot gepensioneerden, verspreid over heel Nederland.

Meer over:CalamiteitenPersoneel

