Nederland koopt 12 miljoen potentiële omikron-boosters

Nieuws Ministerie verwacht geen problemen bij opschalen testcapaciteit Het opschalen van het aantal dagelijkse coronatests bij de GGD naar 200.000 is geen probleem. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. De Volkskrant schreef eerder dat de capaciteit volgend jaar nog 100.000 PCR-testen per dag is, maar volgens het ministerie is er voorlopig genoeg analysecapaciteit in de laboratoria. Lees verder

Nieuws Daling van coronagemiddelde stokt na ruim twee weken Het gemiddelde aantal coronagevallen is woensdag zo goed als gelijk gebleven, na meer dan twee weken van onafgebroken daling. Het is niet duidelijk of dit het begin van de gevreesde omikrongolf kan zijn. De overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houden er rekening mee dat het aantal besmettingen de komende weken kan stijgen door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Ziekenhuizen kunnen het daardoor over een tijdje ook weer drukker krijgen. Lees verder

Nieuws Laboratoriumcijfers bevestigen opmars omikron Testresultaten van laboratoria duiden erop dat de omikronvariant van het coronavirus zich zoals verwacht snel verspreidt in Nederland. Bijna 3000 testmonsters van laboratoria die samenwerken met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevatten aanwijzingen dat het om de extra besmettelijke variant gaat. Lees verder

Nieuws Nieuwkomer in de Skipr99: IC-baas Peter van der Voort “Artsen moeten van zich laten horen”, vindt hoofd van de IC in het UMCG, Peter van der Voort. En dat doet hij ook. Hij stelde voor om te zware mannen voorrang te geven op vaccinatie en wond er eind november geen doekjes om: we zitten allang in code zwart. “We kunnen als professionals maar beter aan iedereen vertellen hoe het werkelijk zit dan media te schuwen en het aan de fantasie van de burgers overlaten.” Lees verder