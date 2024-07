Nederland scoort slecht op gezondheidszorg kinderen

Nederland scoort in vergelijking met andere westerse landen lager op het gebied van de gezondheidszorg van kinderen ten opzichte van vorig jaar. In de KidsRights Index 2024 daalt Nederland twaalf plaatsen, onder andere door een afnemende inentingsgraad.

KidsRights noemt de dalende vaccinatiegraad een ‘zorgelijke ontwikkeling’. Op dit gebied daalt Nederland 12 plaatsen. Rijksvaccinatieprogramma 2022, dat vaccinaties tegen twaalf ernstige infectieziekten omvat, laat een verminderde dekking zien voor zuigelingen tot twee jaar oud voor meerdere ziekten.

De vaccinatiegraad tegen mazelen ligt voor het eerst sinds jaren onder de 90 procent. Voor bescherming van de bevolking is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een vaccinatiegraad nodig van minimaal 90 procent. Overheidsactie om deze trend te pogen te keren is zeer gewenst, vindt de organisatie.

Fundamentele kinderrechten

Bovendien blijft verbetering uit van andere fundamentele kinderrechten in Nederland, waaronder op het gebied van kinderarmoede en jeugdzorg. Andere factoren die een mindere rol spelen bij de daling zijn de aanpak van discriminatie, het meewegen van belangen van kinderen bij besluiten en kinder- en jongerenparticipatie.

De KidsRights Index is de eerste en enige mondiale ranking die jaarlijks meet hoe kinderrechten wereldwijd wordt gemeten. Dit gebeurt in samenwerking met Erasmus Universiteit. Nederland zakt op de index naar plaats 19. Buurland Duitsland staat op plaats 4 en België stijgt van 18 naar 8.

Zorg voor kwetsbare kinderen

Voorzitter Marc Dullaert van KidsRights: “Een land dat niet goed voor zijn kwetsbare kinderen zorgt, heeft een groot probleem. Het kabinet-Schoof moet in zijn planvorming op weg naar Prinsjesdag voorrang geven aan de huidige en toekomstige generatie kwetsbare kinderen en jongeren. Pak daarom in Nederland de problemen in de jeugdzorg en jeugdbescherming aan, de kinderarmoede, en het gebrek aan opvang voor kinderen in asielzoekerscentra. Richt je ook op manieren om de de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren te verbeteren.”