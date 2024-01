Nederlanders hebben vaker slokdarmkanker

Chronisch brandend maagzuur door overgewicht is hierin een belangrijke risicofactor. Dat meldt de Maag Lever Darm Stichting, die tegelijkertijd oproept tot een gezonde leefstijl.

Alarmerend

Nederlandse vrouwen krijgen, na Ierland en het Verenigd Koninkrijk, ook vaker dan de rest van Europa de diagnose slokdarmkanker. Dit blijkt uit cijfers van European Cancer Information System (ECIS). In totaal kregen in 2022 in Nederland 2.675 mensen de diagnose slokdarmkanker, hiervan waren 1.955 man en 720 vrouw. Mariël Croon, directeur-bestuurder Maag Lever Darm Stichting: ”De cijfers zijn alarmerend. Momenteel is het moeilijk om slokdarmkanker in een vroeg stadium op te sporen. We willen hiernaar meer onderzoek mogelijk maken in de hoop dat we de sterfte aan slokdarmkanker kunnen terugdringen.”

Overgewicht

Er zijn verschillende factoren bekend die het risico op het ontstaan van een tumor in de slokdarm vergroten. Leefstijl heeft een grote invloed. Zo vergroten overgewicht, ongezonde en eenzijdige voeding, roken en een hoge alcoholinname de kans op slokdarmkanker. Judith Honing, MDL-arts van Truus Slinger bij Erasmus MC: ‘‘Overgewicht kan een oorzaak zijn van brandend maagzuur. Mensen bij wie de slokdarm jarenlang te veel wordt blootgesteld aan maagzuur kunnen verandering van het weefsel in de slokdarm krijgen. Dit vergroot het risico op slokdarmkanker.”

Slokdarmkanker

Bij slokdarmkanker is 24 procent van de mensen vijf jaar na het stellen van de diagnose nog in leven. Voor 41 procent van de mensen die de diagnose krijgt is de kanker al in stadium 4, deze mensen hebben maar een overlevingskans van 3 procent. Stadium 4 houdt in dat de tumor al uitgezaaid en moeilijk te behandelen is. Het feit dat slokdarmkanker pas laat klachten geeft speelt hierin een grote rol, dit verkleint de kans op een goede behandeling en overleving.