Kwart Nederlanders heeft MDL-klachten, kosten bedragen 3,7 miljard

In 2019 kampten ruim 3,8 miljoen mensen met meer of minder ernstige maag-, darm-, lever- (MDL) klachten. Dat is bijna een op de vier Nederlanders. In 2011 waren dit nog 3,4 miljoen mensen.

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Maag Lever Darm Stichting. De zorguitgaven in verband met MDL-klachten waren in 2019 ruim 3,7 miljard euro. Dat is bijna 4 procent van de totale zorguitgaven. Het meeste geld werd uitgegeven aan symptomen van het spijsverteringsstelsel: bijna 1,5 miljard euro. Kanker staat op de tweede plaats met bijna 800 miljoen euro.

Medische zorg

Bijna 60 procent van de mensen met MDL-klachten is vrouw. In 2019 ontvingen ongeveer 724 duizend mensen medisch-specialistische zorg in een ziekenhuis of zbc. Symptomen van het spijsverteringsstelsel, zoals maagpijn, buikpijn of bloed in de ontlasting, werden het meest gezien. Het aantal klinische opnamen was 152.250. Dit was 10 procent van alle klinische opnamen in Nederland. De meeste opnamen waren voor aandoeningen aan lever, galblaas en galwegen of alvleesklier.

Sterfte

Ruim 15.500 mensen overleden in 2019 door MDL-aandoeningen. Dat is ongeveer 10 procent van de totale sterfte. Het grootste deel van deze mensen (bijna 13.000) overleed aan kanker van het spijsverteringsstelsel, meestal darmkanker. Aan kanker van het spijsverteringsstelsel sterven meer mannen dan vrouwen. De sterfte aan een maag-, darm- of leveraandoening is in de periode vanaf 1996 met ongeveer een kwart toegenomen.