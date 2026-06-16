Nederlanders worden door jaren heen minder blootgesteld aan luchtvervuiling

Iedere twee jaar becijfert het RIVM het effect van het Schone Lucht Akkoord op de gezondheid van mensen. Dit akkoord is een afspraak tussen provincies en gemeenten om sinds 2020 de luchtkwaliteit te verbeteren.
Nederland moet naast de doelstellingen in het Schone Lucht Akkoord ook voldoen aan strengere Europese kwaliteitseisen. Met het huidige beleid worden die nieuwe eisen nog niet overal gehaald. Rond Amsterdam en Schiphol, in de Rijnmond en IJmond en langs verschillende snelwegen zijn extra maatregelen nodig. (ANP)