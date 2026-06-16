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Nederlanders worden door jaren heen minder blootgesteld aan luchtvervuiling

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Het verminderen van luchtvervuiling heeft grotere effecten op de gezondheid dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) twee jaar geleden had verwacht. Het instituut meldt op basis van de recentste meting dat de gezondheidswinst door het verminderen van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden in 2030 groter dan verwacht gaat zijn. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, wordt het doel van 50 procent gezondheidswinst ten opzichte van 2016 gehaald.

Iedere twee jaar becijfert het RIVM het effect van het Schone Lucht Akkoord op de gezondheid van mensen. Dit akkoord is een afspraak tussen provincies en gemeenten om sinds 2020 de luchtkwaliteit te verbeteren.

Nederland moet naast de doelstellingen in het Schone Lucht Akkoord ook voldoen aan strengere Europese kwaliteitseisen. Met het huidige beleid worden die nieuwe eisen nog niet overal gehaald. Rond Amsterdam en Schiphol, in de Rijnmond en IJmond en langs verschillende snelwegen zijn extra maatregelen nodig. (ANP)

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