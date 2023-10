Nederlandse ggz: ‘Actie is nu echt nodig’

Branchevereniging de Nederlandse ggz vindt dat er maatregelen genomen moeten worden naar aanleiding van de laatste analyse van Intrakoop. Daarin staat dat een derde van de ggz-aanbieders vorig jaar in de rode cijfers duikt.

Voorzitter Ruth Peetoom: “Wanneer horen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren deze noodklok? Actie is nu echt nodig. De tarieven zijn volstrekt onvoldoende, terwijl er nog ruimte is omdat niet de maximum-tarieven worden betaald. Wij roepen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren dan ook op om dat wel te gaan doen.”

Met name de tarieven voor de complexe zorg schieten tekort, volgens Peetoom: “De instellingen doen er alles aan om goede zorg te leveren tegen zo laag mogelijke kosten, maar dit gaat ten koste van de medewerker die we juist zo hard nodig hebben. Ook dit rapport laat weer zien dat de ggz-zorg door de bodem zakt. Daarom is het hoog tijd dat gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en Dienst Justitiële Inrichtingen de tarieven gaan ophogen.”