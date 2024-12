Veertien Nederlandse kinderen in ziekenhuis na vapen

Zeker veertien kinderen zijn het afgelopen jaar in het ziekenhuis terechtgekomen na vapen. Dat blijkt uit cijfers van artsen waar RTL Nieuws over beschikt. De meesten van hen waren ernstig ziek.

Zo kreeg een 16-jarige jongen onlangs een zware longbloeding en moest een 15-jarig meisje worden opgenomen op de intensive care. Kinderartsen stellen dat dit het topje van de ijsberg is; het aantal kinderen dat gezondheidsklachten krijgt na vapen ligt volgens hen nog veel hoger.

Sinds 1 november vorig jaar roept de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) artsen op om melding te maken van kinderen die ziek zijn geworden na het roken van een e-sigaret. Dat gebeurde in één jaar tijd veertien keer.

Enige oorzaak

In een groot deel van de gevallen was het kind ernstig ziek en moest het worden opgenomen in het ziekenhuis. Bij veel kinderen werd er uitgebreid medisch onderzoek gedaan en werden alle andere oorzaken uitgesloten. De enige oorzaak die volgens betrokken artsen overbleef, is vapen.