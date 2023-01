Nederlandse Obesitas Kliniek werkt coronawachtlijsten weg 

De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK), de grootste behandelaar van overgewicht in Nederland, heeft dankzij de ruim 6.000 uitgevoerde maagoperaties in 2022 de wachtlijsten uit de coronaperiode helemaal weggewerkt.

Daarnaast zorgt volgens NOK de opkomst van nieuwe obesitasmedicijnen als Ozempic en Mysimba voor nog positievere verwachtingen voor de toekomstige obesitasbestrijding. Zo’n 15 procent van de patiënten van de obesitaskliniek is vorig jaar geholpen met nieuwe obesitasmedicatie.

Nieuw

De medicatie die de NOK nu aanbiedt, is in Nederland nog nieuw, maar in de Verenigde Staten al honderdduizenden keren voorgeschreven. Patiënten vallen door deze behandeling 15 procent af, blijkt uit onderzoek. Bij de NOK valt dat vooral door de intensieve begeleiding nog iets hoger uit, zegt directeur Kobus Dijkhorst. Hij heeft daarom hoge verwachtingen van de toekomstige behandelingen met Ozempic en de opvolgers van het medicijn.

Gevaar

De obesitasbehandelaar waarschuwt echter wel voor het gevaar van niet medisch geschoolde aanbieders van afvalprogramma’s die medicijnen verstrekken zonder recept of advies.