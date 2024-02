NEO Huisartsenzorg stelt nieuwe bestuurder aan

Ilse te Walvaart wordt per 1 mei 2024 de nieuwe bestuurder van de regionale huisartsenorganisatie NEO Huisartsenzorg. Ze volgt Kees Gillis op, die sinds het vertrek van Jean Takken ad interim-bestuurder is.

Te Walvaart is momenteel bedrijfskundig directeur van het centrum voor geïntegreerde zorg bij Radboudumc.

Regioplannen

Op 1 mei start zij als bestuurder van NEO Huisartsenzorg, een huisartsenorganisatie in de regio Nijmegen. “Met de komst van Ilse denken we een bestuurder te hebben gevonden die de regionale uitwerking van het Integraal Zorgakkoord (IZA) vanuit huisartsgeneeskundig perspectief verder kan vormgeven”, meldt Han Beekwilder, huisarts en bestuursvoorzitter van Vereniging NEO Huisartsenzorg.

Zelf reageert Te Walvaart: “Ik zie ernaar uit dit samen met het team van NEO Huisartsenzorg voor de huisartsen in de regio in te vullen. Vanuit een sterke organisatie van de huisartsenzorg kunnen we samen met de netwerkpartners in de zorg en het sociaal domein werken aan de realisatie van het IZA regioplan.” Te Welvaart neemt het stokje over van interim-bestuurder Kees Gillis.