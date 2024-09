NFU: ‘Ongezonde bezuinigingen desastreus voor Nederland’

Het nieuwe kabinet blijft van plan 1 miljard euro te bezuinigen op onderzoek en onderwijs. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vindt het onbegrijpelijk dat deze forse bezuiniging in het regeerprogramma blijft staan. Ook maakt de federatie zich grote zorgen over de bezuinigingen op preventie en gezondheid.

Volgens de NFU is investeren in wetenschappelijke kennis en innovatie juist hard nodig om antwoorden te vinden op de meest prangende uitdagingen voor de zorg en gezondheid van burgers en patiënten.

Bezuinigingen

Het is volgens de NFU mooi dat ruim 1200 onderzoekers hun onderzoek voortzetten, maar onder aan de streep blijft de desastreuze bezuiniging op onderzoek en onderwijs echter staan.

Bepaalde bezuinigingen vertalen zich één op één door in minder onderzoek naar nieuwe kankermedicijnen of innovatieve behandelingen voor zeldzame ziektes, aldus de NFU. Ook kunnen de umc ’s minder onderzoek doen naar oplossingen om administratieve lasten te verminderen, de zorg betaalbaar te houden en gezondheidsverschillen in de wijk te verminderen. ” Het is een ongezonde bezuiniging,” aldus voorzitter Helen Mertens.

Preventie

De umc’s zien het wel als een positieve ontwikkeling dat dit kabinet het bestaande Integraal Zorgakkoord (IZA) verbreedt en concretiseert in een aanvullend zorg- en welzijnsakkoord. Mertens: “Maar daar staan bezuinigingen op preventie en gezondheid weer tegenover. Ze zijn verbazingwekkend en getuigen van kortetermijndenken. De toenemende druk op de zorg en groeiende gezondheidskloof vragen echter ook om een stevige inzet op preventie en gezondheid, maar daar wordt fors op bezuinigd.” Dit baart de NFU grote zorgen.

Databeschikbaarheid en AI

De ambities van dit kabinet op databeschikbaarheid en AI zijn veelbelovend. De NFU deelt deze ambitie en werkt graag samen met het kabinet aan de versnelling van de databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling. “Dit is immers onmisbaar voor goede, persoonlijke en toekomstbestendige zorg.” (Skipr/ANP)