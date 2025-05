Ziekenhuis Artsen zonder Grenzen gebombardeerd in Zuid-Soedan

De apotheek en alle medische benodigdheden van het ziekenhuis in het noorden van het land zijn verwoest, meldt AzG. Bij andere bombardementen in de regio kwamen zeven mensen om het leven en raakten zeker twintig mensen gewond.

Artsen zonder Grenzen is ervan overtuigd dat het ziekenhuis met opzet onder vuur is genomen. “We denken dat het bombardement opzettelijk was omdat we de gps-coördinaten van alle AzG-faciliteiten, waaronder deze, aan alle strijdende partijen in Zuid-Soedan hebben gegeven. Ze wisten dus precies waar het ziekenhuis was”, is te lezen in een verklaring van Artsen zonder Grenzen.

Burgeroorlog

In Zuid-Soedan heerst formeel vrede sinds een vredesakkoord uit 2018, dat een einde maakte aan een vijf jaar durende burgeroorlog tussen de troepen van president Salva Kiir en de troepen van eerste vicepresident Riek Machar. De arrestatie van Machar in maart, op beschuldiging van het aanwakkeren van een opstand, heeft echter geleid tot internationale bezorgdheid dat het conflict weer zou kunnen oplaaien. (ANP)