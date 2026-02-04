Meer dan 26.000 mensen per jaar komen op seh door roken

Jaarlijks worden duizenden bezoeken aan de spoedeisende hulp (SEH) gebracht door mensen met klachten die volledig worden veroorzaakt door het gebruik van nicotineproducten, berekenden onderzoekers van onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Woensdag publiceren zij de resultaten van een 24 uur durend onderzoek op Nederlandse SEH’s.

Aan de ‘flashmob’-studie deden afgelopen november 67 van de 78 Nederlandse SEH’s mee. Het onderzoek was een initiatief van de Leidse spoedeisendehulparts Nicole Kraaijvanger. In totaal vulden 2061 patiënten van 12 jaar en ouder een korte vragenlijst in over hun nicotinegebruik.

Naast elkaar

Ongeveer een vijfde van die mensen gebruikte een nicotineproduct. Van hen rookte 86 procent sigaretten, 9 procent gebruikte vapes, 9 procent rookte sigaren of cigarillo’s en 5 procent gebruikte iets anders zoals snus of shag. Een deel gebruikte meerdere producten naast elkaar.

Schadelijke gewoonte

Van de mensen die rookten of andere nicotineproducten gebruikten en tijdens de studie op de SEH belandden, hadden volgens artsen 7 procent hun medische klachten volledig te danken aan hun schadelijke gewoonte. Jaarlijks bezoeken mensen in totaal ongeveer 1,8 miljoen keer de spoedeisende hulp, aldus de onderzoekers. Per jaar zijn 26.460 SEH-bezoeken dus volledig het gevolg van nicotinegebruik, berekenen ze.

Onderschatting

In de studie zijn alleen patiënten meegenomen die medisch gezien in stabiele toestand waren. De getallen uit de studie zijn dus mogelijk een onderschatting, aldus de onderzoekers.

De flashmob-studie werd gesteund door onder meer de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en het Trimbos-instituut. (ANP)