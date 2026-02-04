Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Meer dan 26.000 mensen per jaar komen op seh door roken

,

Jaarlijks worden duizenden bezoeken aan de spoedeisende hulp (SEH) gebracht door mensen met klachten die volledig worden veroorzaakt door het gebruik van nicotineproducten, berekenden onderzoekers van onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Woensdag publiceren zij de resultaten van een 24 uur durend onderzoek op Nederlandse SEH’s.

Aan de ‘flashmob’-studie deden afgelopen november 67 van de 78 Nederlandse SEH’s mee. Het onderzoek was een initiatief van de Leidse spoedeisendehulparts Nicole Kraaijvanger. In totaal vulden 2061 patiënten van 12 jaar en ouder een korte vragenlijst in over hun nicotinegebruik.

Naast elkaar

Ongeveer een vijfde van die mensen gebruikte een nicotineproduct. Van hen rookte 86 procent sigaretten, 9 procent gebruikte vapes, 9 procent rookte sigaren of cigarillo’s en 5 procent gebruikte iets anders zoals snus of shag. Een deel gebruikte meerdere producten naast elkaar.

Schadelijke gewoonte

Van de mensen die rookten of andere nicotineproducten gebruikten en tijdens de studie op de SEH belandden, hadden volgens artsen 7 procent hun medische klachten volledig te danken aan hun schadelijke gewoonte. Jaarlijks bezoeken mensen in totaal ongeveer 1,8 miljoen keer de spoedeisende hulp, aldus de onderzoekers. Per jaar zijn 26.460 SEH-bezoeken dus volledig het gevolg van nicotinegebruik, berekenen ze.

Onderschatting

In de studie zijn alleen patiënten meegenomen die medisch gezien in stabiele toestand waren. De getallen uit de studie zijn dus mogelijk een onderschatting, aldus de onderzoekers.

De flashmob-studie werd gesteund door onder meer de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en het Trimbos-instituut. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:VolksgezondheidZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

8:52 Meer dan 26.000 mensen per jaar komen op seh door roken
30 jan 2026 Coalitie hervormt en schaft niet-gecontracteerde zorg af
29 jan 2026 Noordelijke ziekenhuizen ervaren drukke januari door winterweer
28 jan 2026 Jonge vrouwen naar buitenland voor extreme buikoperaties
27 jan 2026 KWF financiert nationale pilot naar verantwoorde prostaatkankerscreening

Interessant voor u

157 Dit wil de meest invloedrijke zorgbestuurder van Jetten 1

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Duurzaamheid in de zorg geen keuze, maar een must

Naar de podcast

156 | De Skipr99 komt eraan, dit zijn de trends in de nieuw lijst

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Verbindend werkgeverschap: Van ‘ik’ naar ‘wij’

Naar de podcast

155 Vier ministers en de ontluistering van ZorgkaartNederland

Naar de podcast

154 Voorzorg | Het jaar 2025 in akkoorden

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties