Vaker kanker bij jongvolwassenen

Dat blijkt uit cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie, die wordt beheerd door IKNL. Onder jongvolwassenen van 18 tot en met 39 jaar komt kanker anderhalf keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. In de algehele populatie krijgen juist meer mannen dan vrouwen de diagnose kanker.

Verschil man-vrouw

De verschillen tussen jonge mannen en vrouwen ontstaan onder andere door de geslachtsgebonden vormen van kanker. Bij vrouwen zijn dit borstkanker en baarmoederhalskanker, bij mannen gaat het om zaadbalkanker.

Geen eenduidige oorzaak

Er is volgens IKNL niet een eenduidige oorzaak van de stijgingen aan te wijzen. Wel is bekend dat het voorkomen van borst- en zaadbalkanker in de familie het risico verhoogt om deze vormen van kanker op jonge leeftijd te krijgen. Voor zaadbalkanker zijn onder andere een niet ingedaalde zaadbal of hypospadie (een onvolledig gevormde plasbuis) en verminderde vruchtbaarheid ook factoren die het risico verhogen.

De afgelopen 35 jaar nam het aantal borstkankerdiagnoses bij jonge vrouwen toe van bijna 600 diagnoses in 1989 naar 878 in 2024. Bij jonge mannen steeg het aantal diagnoses van zaadbalkanker explosief: van 241 diagnoses in 1989 naar 574 in 2024.