Nieuw hoofd Onderzoek bij Dimence Groep

Jukema studeerde verpleegkunde, verplegingswetenschap en is gepromoveerd op een zorg ethische studie naar goede dagelijkse zorg voor verpleeghuisbewoners. Als lector heeft hij interprofessioneel onderzoek gedaan op het snijvlak van zorg, welzijn, technologie en gezondheid. Hij heeft speciale belangstelling voor burgerwetenschap en transdisciplinair onderzoek dat bijdraagt aan het veranderen van praktijken. Binnen Saxion heeft Jan Jukema meegewerkt aan het versterken van een infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek.

Nieuwe functie

Jukema gaat een functie bekleden die nieuw is bij Dimence. Het afgelopen jaar werkte de ggz-instelling aan de professionalisering van de commissie voor wetenschappelijk onderzoek (CWO), met als belangrijke stap het aanstellen van een hoofd Onderzoek, zo laat de organisatie weten. De nieuwe functie bij Dimence Groep richt zich op het versterken van de samenhang tussen innovatie, opleidingen en onderzoek.

“Met zijn jarenlange ervaring in het hbo, eerst bij hogeschool Windesheim en recentelijk als lector bij Saxion, is Jukema een waardevolle aanwinst. De nieuwe functie sluit naadloos aan bij de visie van Dimence Groep waarbij ontwikkeling van mentale veerkracht in landelijke en regionale ecosystemen centraal staat. Naast het behandelen van patiënten is het opbouwen en delen van duurzame kennis een kerntaak van Dimence Groep”, aldus de organisatie.