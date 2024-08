Nieuw lid raad van toezicht Nederlands Jeugdinstituut 

Ruben Brave is het nieuwe lid van de rvt van het Nederlandse Jeugdinstituut (NJi).

Brave neemt de functie over van Naïma Azough wegens het aflopen van haar tweede zittingstermijn.

Werkzaamheden

Diversiteit en inclusie, twee thema’s waar Brave zich mee bezig gaat houden binnen zijn nieuwe functie. Hij is actief als ondernemer en investeerder op het gebied van technologie en communicatie. Zo is hij oprichter van de Dutch New Narrative Lab Foundation (DNNL).

Daarnaast is hij betrokken bij ondersteuningsprogramma’s voor jonge ondernemers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en heeft hij bestuurs- en toezichthoudende functies bij onder meer SER Diversiteit in Bedrijf, Internet Society Nederland, en het Fonds voor Cultuurparticipatie.