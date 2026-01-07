Nieuw Limburgs expertisecentrum voor niet-aangeboren hersenletsel

Zorgaanbieder SGL, gespecialiseerd in langdurige zorg voor mensen met hersenletsel, heeft de officiële status gekregen van Regionaal Expertisecentrum (REC) voor NAH+. Het is het eerste centrum in Limburg dat deze erkenning ontvangt.

De toekenning betekent een belangrijke versterking van het regionale zorgaanbod voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in combinatie met complexe bijkomende problematiek.

Stoornissen

NAH+ verwijst naar niet-aangeboren hersenletsel in combinatie met ernstige, aanvullende problemen. Het gaat om mensen die naast het hersenletsel kampen met psychische, sociale en/of somatische stoornissen, waardoor reguliere zorg niet volstaat. Deze kleine groep – landelijk naar schatting 350 tot 500 mensen – heeft intensieve begeleiding, behandeling en een veilige woonomgeving nodig. De zorgvraag is langdurig en hoog-complex.

Landelijk netwerk

Het REC maakt deel uit van het landelijke Expertisenetwerk NAH+, dat is opgericht om deze kwetsbare doelgroep beter te ondersteunen. Het centrum vervult drie hoofdfuncties: Het bieden van langdurige, gespecialiseerde zorg en behandeling aan cliënten met complexe NAH+. Het verlenen van consultatie en advies aan andere zorgaanbieders die vastlopen in de begeleiding van mensen met NAH. Het fungeren als laatste vangnet voor cliënten die elders geen passende zorg meer kunnen krijgen.

Kennisdeling

Omdat een REC laagvolumevoorziening is en slechts enkele plekken beschikbaar heeft, speelt kennisoverdracht een grote rol. SGL ondersteunt daarom andere zorgorganisaties die te maken krijgen met cliënten met hersenletsel en complexe problematiek. Het expertisecentrum biedt praktische adviezen, begeleiding en inhoudelijke expertise, zodat deze cliënten zo goed mogelijk in hun eigen woon- of zorgomgeving kunnen blijven functioneren.

Verhuizing

Februari 2026 verhuist het REC naar een nieuwe locatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard. Dit gebouw biedt 19 ruime appartementen van minimaal 40 vierkante meter. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.