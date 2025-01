Nieuw onderzoek naar eerder opsporen borstkanker bij dicht borstklierweefsel

Ongeveer een op de twaalf vrouwen tussen de 50 en 75 jaar die aan het bevolkingsonderzoek meedoen heeft zeer dicht klierweefsel. Deze vrouwen hebben anderhalf tot twee keer zoveel kans op borstkanker, terwijl juist bij hen tumoren slecht zichtbaar zijn op de mammografie tijdens het bevolkingsonderzoek, meldt de NOS.

Bevolkingsonderzoek

Volgens radioloog Wouter Veldhuis is het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Nederland goed. “Ook voor vrouwen met dicht klierweefsel is het belangrijk om mee te doen. Maar in die groep is er wel echt ruimte voor verbetering. Bij hen zijn vier op de tien tumoren niet zichtbaar op de mammografie.”

Veldhuis leidt samen met hoogleraar epidemiologie Carla van Gils het onderzoek bij het UMC Utrecht. Veldhuis en Van Gils concludeerden vijf jaar geleden al na een jarenlange studie dat met een aanvullende MRI bij het bevolkingsonderzoek bij vrouwen met dicht klierweefsel zo goed als alle borstkankers worden opgespoord.

Kortere en goedkopere methodes

“Een tumor eerder vinden betekent dat je behandeling veel minder uitgebreid is, dat je misschien toe kan met een borstsparende operatie of geen chemo hoeft”, zegt Veldhuis. “Dat is ten eerste voor een vrouw zelf hartstikke fijn, en daarnaast voor de maatschappij goed, want dan zijn de kosten lager.”

Toch besloot het ministerie van Volksgezondheid geen aanvullende MRI in te voeren omdat dit volgens de Gezondheidsraad “geen toekomstbestendige aanvulling op het bevolkingsonderzoek naar borstkanker” is.

Aan Van Gils en Veldhuis is gevraagd in een tweede onderzoek te kijken naar kortere en goedkopere methodes: een contrastmammografie, waarbij vloeistof wordt ingebracht zodat tumoren duidelijk oplichten, en een verkorte MRI.

De onderzoeksresultaten volgen in 2031. Daarom zijn de onderzoekers heel blij dat staatssecretaris Karremans na druk vanuit de Tweede Kamer en Borstkankervereniging Nederland het RIVM laat onderzoeken op welke manier eerder al MRI’s aangeboden kunnen worden aan vrouwen met dicht klierweefsel. Rond de zomer moet dit duidelijk zijn.