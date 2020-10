Nieuw record met 8182 positieve tests, bijna 1900 patiënten in ziekenhuis

Afgelopen etmaal werden ook 46 sterfgevallen geregistreerd.

Ruim 55.000 nieuwe meldingen

De afgelopen zeven dagen zijn 55.587 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is opnieuw een toename. Vorige week meldde het instituut 43.903 positieve tests in de zeven dagen ervoor. De week daarvoor kwamen 27.485 besmettingen aan het licht.

Stijging minder snel

Volgens het RIVM stijgt het aantal besmettingen iets minder snel dan ervoor. Ten opzichte van vorige week is het aantal nieuwe besmettingen met bijna 27 procent gestegen, terwijl de toename in de voorgaande weken zo’n 40 tot 60 procent was. “Dit zou een gevolg kunnen zijn van de maatregelen die eind september van kracht werden”, aldus het RIVM.

In alle leeftijdsgroepen steeg het aantal nieuwe besmettingen. Nog steeds wordt het virus vooral bij jongeren aangetroffen, maar het verschil met ouderen wordt kleiner.

287 mensen op de ic

Verder werden 1492 mensen vanwege het coronavirus opgenomen op de verpleegafdeling van een ziekenhuis en 287 mensen op een intensive care. Vorige week waren dit er respectievelijk 1144 en 192.

185 meldingen van sterfgevallen

Het RIVM kreeg 185 meldingen van sterfgevallen, tegen 150 in de week ervoor. Dat wil niet zeggen dat ze in de afgelopen week zijn opgenomen of overleden, want zulke informatie komt soms wat later binnen. Vrijwel elke overleden coronapatiënt was 70 jaar of ouder.

Amsterdam koploper

Amsterdam had afgelopen etmaal de meeste positieve tests. In de hoofdstad werd het virus bij 698 inwoners aangetroffen. In Rotterdam testten 494 inwoners positief, in Den Haag 352 en in de gemeente Utrecht 208.

100.000e besmetting

Sinds het begin van de uitbraak zijn 244.000 Nederlanders positief getest. Bijna een maand geleden werd de 100.000e besmetting vastgesteld, vorige week ging Nederland door de grens van 200.000 besmettingen en als het huidige tempo aanhoudt wordt in de loop van volgende week de 300.000e Nederlander positief getest.

Reproductiegetal gedaald

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is een heel klein beetje gedaald, van 1,27 naar 1,22, maar dit is vergelijkbaar met de afgelopen weken. Dat betekent dat een groep van 100 besmette mensen zo’n 122 anderen besmet, die op hun beurt ongeveer 149 mensen aansteken. Zo verspreidt het virus zich steeds verder en steeds sneller. Het kabinet wil het reproductiegetal terugbrengen tot onder de 1, zodat het coronavirus langzaam uitdooft.

Stijgend percentage teststraten

In de teststraten stijgt het percentage positieve tests nog altijd. Vorige week had 14,4 procent van alle geteste mensen het virus onder de leden. De week ervoor was 13,6 procent van alle tests positief en de week daarvoor 10,4 procent. In juni, juli en augustus leverde 0,6 tot 4 procent van alle tests een coronabesmetting op. Het coronavirus geldt als ‘onder controle’ wanneer bij voldoende tests minder dan 5 procent van alle geteste mensen positief is.

Bijna 1900 coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is afgelopen etmaal weer flink gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1859 mensen vanwege een besmetting met het coronavirus, 121 meer dan op maandag. Dat is de grootste toename in een dag sinds maart, tijdens de eerste coronagolf. “De verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames in de komende dagen verder zal stijgen, de druk op de ziekenhuizen neemt daarmee verder toe”, waarschuwt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

1440 patiënten op verpleegafdelingen

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1440 coronapatiënten. Dat zijn er 81 meer dan op maandag. Het aantal patiënten op de intensive care steeg met 40 naar 419. In de afgelopen 24 uur zijn 36 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Het is nog niet nodig geweest om patiënten naar Duitsland te brengen.

Prognose eind oktober: 500 patiënten op de ic

Eind oktober liggen vermoedelijk ongeveer 2000 coronapatiënten op een verpleegafdeling en ongeveer 500 op een intensive care. (ANP/Skipr)