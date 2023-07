‘Nieuw wetsvoorstel maakt eind aan vrije artsenkeuze’

Een nieuw wetsvoorstel over zorgcontractering leidt tot opheffen van de vrije artsenkeuze en tot verdere tweedeling in de maatschappij. ”De wet geeft zorgverzekeraars dictatoriale marktmacht“.

Dat schrijft de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze in reactie op het wetsvoorstel “bevorderen zorgcontractering ” dat nu in consultatie is en op 1 januari 2025 moet ingaan.

Zorgaanbieders

Volgens de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze zal het ertoe leiden dat veel zorgaanbieders stoppen en zal het nieuwe zorgaanbieders afschrikken om te starten. De Stichting is van mening dat zorgverzekeraars op dit moment falen in hun zorgplicht en dit wetsvoorstel zou hun falen legitimeren. “Juist nu, met de recente arresten van de Hoge Raad, het moment daar is dat zorgverzekeraars in beweging moeten komen en serieus invulling moeten gaan geven aan het hinderpaalcriterium, komt er een wetsvoorstel dat zorgverzekeraars juist weer meer ruimte gaat geven. De lobby van zorgverzekeraars is niet vaak zó zichtbaar geweest.”

Hinderpaalcriterium

Opeenvolgende ministers van VWS werken al jaren toe naar een hogere contracteringsgraad van zorgaanbieders. Zij liepen hierbij steeds tegen het hinderpaalcriterium aan: verzekerden met een naturapolis krijgen zorg via een gecontracteerde zorgaanbieder volledig vergoed. Gaan ze naar een ongecontracteerde zorgaanbieder dan, krijgen ze een lagere vergoeding van de zorgverzekeraar. De vergoeding mag echter niet zo laag zijn dat dit een belemmering vormt voor de verzekerde om te kiezen voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De vergoeding voor ongecontracteerde zorg ligt momenteel rond de 75 procent.

‘Bevorderen zorgcontractering’

De nieuwe wet biedt zorgverzekeraars de ruimte de vergoeding voor ongecontracteerde zorg verder te verlagen. Zorgverzekeraars krijgen hiermee uitdrukkelijk de mogelijkheid om een vergoeding uit te betalen die niet kostendekkend is voor de zorgaanbieder. Hierdoor worden zorgaanbieders gedwongen een deel van de rekening bij de verzekerde neer te leggen.

Maar ook het ministerie van VWS kan ingrijpen “als er afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid van de desbetreffende vorm van zorg of als passende zorg wordt belemmerd”. Zo kan VWS de maximale hoogte van een vergoeding in een bepaalde zorgsector vaststellen. De eigen betaling moet de verzekerde “merkbaar hinderen”. Tegelijkertijd moeten zowel zorgverzekeraars als VWS het hinderpaalcriterium in acht nemen, zo staat in de memorie van toelichting te lezen. Hiermee wordt het hinderpaalcriterium “wettelijk verankerd”. De wetgever kan bovendien bepaalde vormen van zorg (zoals acute zorg) aanwijzen waarbij géén korting kan worden toegepast indien de verzekerde zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder wendt.

‘De ongecontracteerde zorgaanbieder bestaat niet’

Volgens de Stichting miskent het wetsvoorstel dat “dé niet-gecontracteerde zorgaanbieder” in feite niet bestaat. “Veel zorgaanbieders worden door sommige zorgverzekeraars gecontracteerd maar door andere niet, vaak omdat geen overeenstemming wordt bereikt over het door de zorgverzekeraar opgelegde omzetplafond. Met name nieuwkomers lopen dikwijls tegen het probleem aan dat zorgverzekeraars groeimogelijkheden beperken door een zeer laag omzetplafond aan te bieden. Nieuwkomers kiezen daarom vaak voor risicospreiding: deels gecontracteerd (zonder mogelijkheid van groei) en deels niet-gecontracteerd (met mogelijkheid van groei).

Inkoopcontract

Het feit dat een zorgaanbieder vaak deels niet-gecontracteerd is, illustreert bovendien dat het onzinnig is om te doen alsof niet-gecontracteerde zorgaanbieders per definitie ‘duurder’, ‘slechter’ of ‘frauduleuzer’ zijn dan gecontracteerde zorgaanbieders.”

De Stichting zegt dat het wetsvoorstel ten onrechte het beeld schetst van zorgaanbieders die er bewust voor kiezen zonder contract te werken. “De werkelijkheid is dat zij daartoe meestal gedwongen worden doordat een zorgverzekeraar stelt al voldoende zorg te hebben ingekocht of niet bereid is een realistisch omzetplafond af te spreken.” De Stichting zegt ook te erkennen dat er zorgaanbieders zijn die bewust niet voor een contract kiezen, maar dit zou eerder uitzondering dan regel zijn.

Zorgverzekeraars

Het wetsvoorstel bevat volgens de Stichting geen enkele verplichting voor zorgverzekeraars om transparant te zijn over de keuze om zorgaanbieder A wél en zorgaanbieder B niet te contracteren. “Zorgverzekeraars krijgen met de mogelijkheid tot een stringenter artikel 13-beleid wel de regie, maar er wordt geen enkele vorm van controle geïntroduceerd.”

Wachtlijsten

Volgens de Stichting moet het hinderpaalcriterium juist krachtiger worden ingestoken, hetgeen een positief effect heeft op de machtsverhouding in contractonderhandelingen. Ook kan hierdoor een einde kunnen komen aan het gebruik van onrealistische omzetplafonds en als gevolg daarvan ontstane wachtlijsten. “Het huidige systeem van zorginkoop leidt er namelijk toe dat juist de gecontracteerde zorgaanbieders wachtlijsten kennen. Zij zijn immers gebonden aan omzetplafonds en moeten daarom – daartoe expliciet contractueel verplicht – kiezen voor het spreiden van de zorgverlening. Regelmatig komt het voor dat zowel grote- als kleine zorgaanbieders in de tweede helft van het jaar moeten besluiten tot een patiëntenstop.”