Nieuwbouw Franciscus Gasthuis gereed

De nieuwbouw van Franciscus Gasthuis in Rotterdam is gereed. Op 11 mei ontving de Raad van Bestuur symbolisch de sleutel van het consortium van bouworganisaties.

De officiële opening van het nieuwe topklinische ziekenhuis in Rotterdam staat gepland voor begin juli.

Volgens Franciscus is het nieuwe ziekenhuis duurzaam gebouwd en voorzien van moderne medische technologie. Het gebouw is volledig gasloos, energiezuinig en klimaatvriendelijk ingericht. Ook moet de indeling bijdragen aan een prettige omgeving voor patiënten en medewerkers.

Volgens bestuursvoorzitter Niels Honig maakt de nieuwbouw het mogelijk om toekomstbestendige topklinische acute en complexe zorg te blijven bieden.

Spoedplein en HAP

In het gebouw komt onder meer Spoedplein Rotterdam Noord, waar de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenspoedpost samenwerken in één omgeving. Daarnaast krijgt het ziekenhuis een nieuw Operatie & Interventie Centrum met operatiekamers en röntgentechnieken op één verdieping.

Op de bovenste verdiepingen komt het Vrouw & Kind Centrum, waar Franciscus samenwerkt met verloskundigen en kraamzorgorganisaties uit de regio.

De komende periode richt het ziekenhuis zich op de inrichting van de ruimtes, de installatie van medische apparatuur en de scholing van medewerkers. Eind mei start de verhuizing van de afdelingen naar het nieuwe gebouw. De verwachting is dat het ziekenhuis in juni volledig in gebruik wordt genomen.

Bij het Franciscus werken 4.600 en mensen, waarvan 320 medisch specilialisten.