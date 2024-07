Nieuwbouw radiotherapie Isala ziekenhuis is geopend

De openingshandeling werd uitgevoerd door Eric Bruggeman, voormalig operationeel leidinggevende bij Isala Radiotherapie en betrokken bij de start van het project en José Venema, operationeel leidinggevende Radiotherapie.

Radiotherapie

De afdeling Radiotherapie van het Isala ziekenhuis in Zwolle is uitgebreid met twee nieuwe bestralingsbunkers voor de behandeling van patiënten met tumoren. Deze nieuwe bestralingsruimtes zijn geschikt voor de nieuwste geavanceerde medische technologieën. Naast de twee bestralingsruimtes zijn er ook nieuwe spreekkamers, extra werkplekken en een groter secretariaat gebouwd. Omdat Isala duurzaamheid een belangrijk thema vindt, heeft het huidige gebouw een nieuwe, geïsoleerde gevel en nieuwe ramen gekregen.

Isala

Michèle Blom, voorzitter raad van bestuur Isala: “De afdeling Radiotherapie is een plek waar mensen nare diagnoses te horen krijgen en een ingewikkeld behandeltraject ingaan. Je wil een plek creëren waar de beste behandeling mogelijk is. Daarom investeren wij als topklinisch ziekenhuis in de nieuwste ontwikkelingen om toekomstbestendig en toegankelijk te blijven. Met de nieuwbouw kunnen we niet alleen de nieuwste technieken toepassen maar kunnen we ook de stroom aan patiënten aan.”

BAM

BAM was verantwoordelijk voor de uitbreiding en verduurzaming van de afdeling Radiotherapie. De bestralingsapparatuur genereert bij behandeling hoogenergetische straling. Om de omgeving tegen deze straling te beschermen, worden de apparaten in bunkers met dikke betonwanden geplaatst. Grotendeels zijn deze wanden toegepast in een standaard constructiebeton. Op enkele plekken zijn modulaire elementen in zwaarbeton, met een massa van 3900 kg/m3 of meer, geplaatst. Deze kunnen ook weer worden verwijderd, zodat de bunker kan worden aangepast op de specifieke, toekomstige, bestralingsapparatuur.