Nieuwe aanpak moet specialistische jeugdhulp in Gelderland verbeteren

De zeven Gelderse jeugdhulpregio’s (G7) en De Gelderse jeugdalliantie gaan samen de hoogspecialistische jeugdhulp in Gelderland anders en beter organiseren. Vanaf 2025 kopen de regio’s deze zorg gezamenlijk in bij De Gelderse jeugdalliantie.

Door in Gelderland de essentiële functies bovenregionaal te organiseren en niet via afzonderlijke contracten voor de zeven regio’s of 56 afzonderlijke gemeenten, is deze zorg beter beschikbaar. Het doel daarbij is om door samen te werken kwetsbare jongeren en gezinnen in Gelderland op tijd passende hulp te bieden.

Hoogspecialistische jeugdhulp

Het gaat bij hoogspecialistische jeugdhulp om zorg die beperkt nodig is, maar beschikbaar moet zijn voor Gelderse jeugdigen. Deze zorg is in het huidige systeem lastig of niet te realiseren, omdat het vaak meerdere disciplines vereist. Daardoor moeten jongeren en ouders met complexe hulpvragen soms lang op hulp wachten, worden ze te vaak doorgeplaatst of vinden zij passende zorg alleen ver van huis.

Door de nieuwe aanpak kunnen zorgaanbieders makkelijker en intensiever met elkaar samenwerken om ook voor de meest complexe hulpvragen, passende zorg te bieden. Professionals krijgen de ruimte om ieder een stukje van de puzzel te leveren. Hierdoor krijgen jongeren met ernstige problemen sneller de zorg die zij nodig hebben. Daarnaast voorkomt het bureaucratie doordat de alliantie één contract heeft in plaats van zeven.

De Gelderse jeugdalliantie

De Gelderse jeugdalliantie bestaat uit vijftien samenwerkende jeugdhulporganisaties met verschillende expertises: jeugd- en opvoedhulp, lvb (licht verstandelijk beperkt), ggz, forensische zorg en verslavingszorg.

De alliantie gaat vanaf 2025 twee diensten uitvoeren in opdracht van de G7. De eerste is integrale zorg met verblijf, waar nodig aangevuld met ambulante specialistische expertise. De tweede is een mobiele brigade. Dit team van experts is er om ervaring, expertise en specialisme toe te voegen op de plek waar jongeren wonen. In 2025 zet de mobiele brigade zich vooral in om gesloten jeugdzorgplaatsingen te voorkomen.

De opdracht aan de samenwerkende jeugdhulporganisaties is om te voorkomen dat een jongere van plek naar plek moet verhuizen. Naast duurzame beschikbaarheid van zorg, willen de G7 en De Gelderse jeugdalliantie ook de kwaliteit van zorg verbeteren.