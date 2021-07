Nieuwe afspraken voor meer continuïteit jeugdzorg

Nieuwe afspraken tussen brancheorganisaties in de jeugdzorg, lokale overheden en het Rijk moeten voorkomen dat de jeugdhulp zomaar weg kan vallen doordat aanbieders bijvoorbeeld in financiële problemen komen. De partijen hopen hiermee op meer rust in het jeugdstelsel en meer continuïteit van zorg.

Het convenant is ondertekend door samenwerkingsverband Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid.

Contracteerproces

Het convenant biedt jeugdzorgregio’s, gemeenten, jeugdzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen een handreiking met betrekking tot een zorgvuldig contracteerproces van jeugdhulp. In een nog op te richten kennis-en informatiepunt tarieven verder wordt dit verder verfijnd.

Jeugdautoriteit

Verder zijn er afspraken gemaakt over het tijdig aanleveren, verzamelen en verwerken van informatie die nodig is voor de in 2019 opgerichte Jeugdautoriteit om in een vroeg stadium te signaleren of jeugdhulp dreigt weg te vallen. Valt die hulp toch weg, dan is er een draaiboek waarin wordt beschreven welke stappen aanbieders en gemeenten moeten nemen in het geval van problemen.

Financiële problemen

Meerdere keren is de continuïteit van jeugdhulp in gevaar gekomen de afgelopen jaren. Aanbieders kwamen bijvoorbeeld in financiële problemen, er was minder vraag naar jeugdhulp of er waren personeelsproblemen. Jeugdzorg Nederland concludeerde vorig jaar nog dat bijna de helft van de jeugdhulporganisaties financieel onder de norm scoort. Een derde maakt zelf verlies.