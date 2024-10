Nieuwe bestuurder bij De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra heeft per 1 november 2024 Geke Blokzijl benoemd tot bestuurder. Samen met Hans Poortier (voorzitter) gaat zij de nieuwe raad van bestuur vormen.

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. De organisatie biedt wonen en dagbesteding op diverse locaties en begeleidt cliënten thuis of op school.

Geke Blokzijl

Blokzijl heeft de afgelopen jaren interim opdrachten uitgevoerd op bestuurlijk niveau. Dat deed ze onder meer bij Zorgcentra de Betuwe en Zorgcollectief Zuid West Drenthe (ouderenzorg). Van huis uit is Blokzijl medisch analist en verpleegkundige. Daarnaast heeft ze bedrijfskunde, zorgbestuur en veranderkunde gestudeerd.

Blokzijl kijkt uit naar haar start bij De Twentse Zorgcentra. Ze deelt graag haar favoriete quote van Charlie Mackery uit het boek ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’: “Een van onze grootste vrijheden is hoe we op dingen reageren.” Deze woorden zijn een leidraad voor haar manier van werken en haar persoonlijke benadering.

De Twentse Zorgcentra

De raad van toezicht is blij dat met de aanstelling van Blokzijl de raad van bestuur weer compleet is. Jaap van der Pol, vicevoorzitter raad van toezicht: “Geke Blokzijl is een ervaren zorgbestuurder en wij verheugen ons op de samenwerking met haar.”