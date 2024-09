Twentse Zorgcentra stopt met inhuur zzp’ers

Gehandicaptenorganisatie Twentse Zorgcentra wil volledig stoppen met zzp’ers. Het is de bedoeling dat op 1 juli 2025 alle medewerkers in loondienst zijn.

Ook zorgaanbieder Aveleijn wil af van inhuurkrachten. Beide werkgevers bieden hun zzp’ers een vast contract aan, schrijft het AD. Belangrijkste reden is dat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 streng wil handhaven op schijnzelfstandigheid. Voor werkgevers wordt het risicovol om zzp’ers werk te laten doen die dat niet zelfstandig uitvoeren.

Vast contract

Bij de Twentse Zrogcentra (DTZC) en Aveleijn, de twee grootste aanbieders van gehandicaptenzorg in Twente wordt het spannend of zij de roosters rond krijgen zonder zelfstandig ondernemers. Bij DTZC is 11,5 procent van de medewerkers niet in loondienst, bij Aveleijn gaat het om 4 procent van het personeelsbestand. DTZC probeert arbeidskrachten te verleiden tot een vast contract.

Nieuwe koers

De dreiging van boetes voor de zorgorganisaties is niet het enige wat speelt. De Twentse Zorgcentra en Aveleijn kiezen ook voor een nieuwe koers, omdat ze meer continuïteit en nog betere zorg willen voor de cliënten.

“Onze doelgroep is gebaat bij vaste gezichten”, zegt Carla Grummel van Aveleijn in het AD. “Dat geeft meer rust in de woongroep. We zeggen niet dat zzp’ers niet betrokken zijn, maar we zien soms dat vast personeel en cliënten nadeel ondervinden bij veel wisselingen in de bezetting. Betrokken loyale medewerkers vinden het niet fijn als er telkens zzp’ers in- en uitvliegen. Regelmatig moeten ze nieuwe mensen inwerken. We zien dat vast personeel soms de minder favoriete gaten in het rooster moet dichten.”

Financieel

Verder spelen financiën een rol. Werkgevers zijn goedkoper uit met vaste dienstverbanden. Krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat zzp’ers een goed verdienen in de zorg. Vast personeel zegde om die reden de baan op en werkt nu via een uitzendbureau bij hun voormalige werkgever.

Manager financiën Thijs Mekenkamp van Aveleijn zegt dat het niet lukt om vanaf 1 januari geen enkele zzp’er meer te hebben. “We proberen op nul te komen, maar pinnen ons er niet op vast. De kwaliteit van de zorg is het belangrijkste, dat moeten we borgen.” Aveleijn wil de inhuur van zzp’ers afbouwen naar nul, maar noemt geen streefdatum.