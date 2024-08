Nieuwe bestuurder Informatiebeleid bij de Nederlandse ggz

Lok, die ook bestuurder is bij GGZ Westelijk-Noord-Brabant, stelt dat de toekomstige beschikbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg onder druk staat. “Om ons belangrijke werk voor cliënten en de maatschappij te blijven vervullen, is automatisering en digitalisering noodzakelijk, daarbij helpt een meer datagedreven aanpak.”

Digitalisering van de zorg

Bestuursvoorzitter Ruth Peetoom is blij met de benoeming van Lok. “De zorg digitaliseert snel en naast alle mogelijke voordelen daarvan is het ook belangrijk dat verantwoord wordt omgegaan met gegevens. Ook moeten medewerkers goed worden meegenomen in nieuwe toepassingen en innovatieve oplossingen. Quirijn is ambitieus om hier de komende jaren mee aan de slag te gaan en ik heb er alle vertrouwen in dat hij de ggz verder gaat helpen als bestuurder Informatiebeleid.”