Nieuwe directeur-bestuurder voor Drentse zorgaanbieder ZZWD

ZZWD is een zorgaanbieder in een plattelandsomgeving in Zuidwest-Drenthe met drie woonzorglocaties in de dorpen Ruinen, Havelte en Dwingeloo en een thuiszorg- en dagbestedingslocatie in Diever en Koekange.

Gemma Bruins bestuurder ZZWD

Gemma Bruins is nu nog manager zorg en welzijn bij ZZWD. Zij volgt Mariska Roeters op die per 1 september een nieuwe uitdaging heeft gevonden als bestuurder van de Kwadrantgroep. Bruins treedt per 1 november aan als directeur-bestuurder. Tot die tijd blijft ze in functie als manager zorg en welzijn. Geke Blokzijl blijft tot november aan als interim-bestuurder.

De raad van toezicht heeft vertrouwen in de aanstelling van Bruins. Rvt-voorzitter Wijnanda Asjes-Tydeman: “Haar kennis en kwaliteiten sluiten goed aan bij de grote veranderopgave die er ligt in de ouderenzorg. Wij zijn ervan overtuigd dat Gemma de organisatie zowel intern als extern uitstekend zal positioneren.”