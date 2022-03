Nieuwe directeur voor GGD Groningen

Jaap Koopman heeft ervaring op het terrein van veiligheid en bestuur. Hij werkte zowel bij de Rijksoverheid als bij een provincie. Hij is momenteel werkzaam als directeur bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar heeft hij enkele managementfuncties vervuld, waaronder die van algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie en Psychiatrie (NIFP).

Turbulente jaren

Koopman gaat per 19 april aan de slag als de nieuwe directeur Publieke Gezondheid. Per 1 mei neemt de huidige directeur, Jos Rietveld, afscheid vanwege pensionering. “De afgelopen twee jaar zijn voor GGD Groningen zeer turbulent geweest vanwege de coronabestrijding. Daarnaast hebben we in de regio Groningen te maken met grote maatschappelijke- en gezondheidsopgaven. Het bestuur is verheugd dat we in Jaap Koopman een kundige opvolger van Jos Rietveld hebben gevonden”, reageert Isabelle Diks, voorzitter bestuur Publieke Gezondheid en Zorg, op de benoeming.