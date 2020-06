Van Delden volgt na een korte oriëntatie- en inwerkperiode Jeltje Schraverus op die tijdelijk de rol van regiodirecteur heeft vervuld.

De Noorderbrug

De Noorderbrug, sinds 20 april gefuseerd met de Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep, is specialist voor mensen met hersenletsel, een chronische neurologische aandoening, de ziekte van Huntington en doven met complexe problematiek. Van Delden: “De Noorderbrug en ’s Heeren Loo zijn organisaties met grotendeels eenzelfde visie op zorg. De Noorderbrug heeft focus op een cliëntgroep met niet aangeboren hersenletsel. Het is voor mij een uitdaging en een eer om als regiodirecteur bij te dragen aan het bijeenbrengen van deze mooie organisaties. In mijn visie gaan integreren en van elkaar leren hierbij hand in hand, met als gemeenschappelijk doel het zo goed mogelijk ondersteunen van onze cliënten bij het realiseren van hun dromen. Ik lever graag een bijdrage aan het versterken van de drie beloften die ’s Heeren Loo nastreeft: een goed leven voor cliënten, mooi werk en een duurzaam gezonde organisatie.”

Ziekenhuizen

Van Delden heeft ruimte ervaring in de zorg en in het integreren van organisaties. Hij is nu manager van de afdelingen radiologie, nucleaire en interne geneeskunde, mdl en reumatologie bij ziekenhuisorganisatie Isala. Daarvoor werkte hij twaalf jaar bij het Diaconessenhuis in Meppel (sinds 2015 gefuseerd met Isala). Daar was hij onder meer algemeen directeur. Bij Stichting Sanquin Bloedvoorziening was Van Delden vijf jaar regiomanager. Hier heeft hij onder andere een fusie geleid. Daarnaast is hij zeven jaar secretaris in de raad van toezicht van een jeugd ggz-instelling.

Ict

Directeur bedrijfsvoering André Setz (49) is vooral verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering met diensten zoals finance & control, hr, ict en facilitair. Hij heeft, samen met interim-directeur Jeltje Schraverus, al de nodige veranderingen in gang gezet die resultaten, cultuur en sfeer hebben verbeterd. Setz: ‘Het is mooi om te zien hoe cliënten, verwanten en ook medewerkers de veranderingen hebben opgepakt en hoe positief iedereen is. Dat kan alleen maar verder groeien nu we een integraal onderdeel zijn van een grote organisatie als ’s Heeren Loo.’

Voor zijn komst naar De Noorderbrug/’s Heeren Loo heeft Setz zijn sporen met name verdiend in de ict. Zo was hij eindverantwoordelijk voor de ict-organisatie van de zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo, alsmede van de Menzis-zorgkantoren. Voor zijn overstap naar De Noorderbrug was Setz directeur/bestuurder bij Grid, het shared service centre voor automatisering en informatiseringsoplossingen voor een aantal gemeenten in Groningen.