Nieuwe ggz zorgstandaarden leefstijl en somatische screening gepubliceerd

Leefstijl en somatische klachten kunnen een belangrijke rol spelen bij het ontstaan, verergeren of verminderen van psychische klachten. Het bespreken van leefstijl tijdens de behandeling en het uitvoeren van een somatische screening dragen bij aan de kwaliteit van de behandeling en het herstel van de patiënt.

Risico

Mensen met psychische klachten hebben een verhoogd risico om een of meer somatische aandoeningen te ontwikkelen. Een gezonde leefstijl kan de psychische gezondheid verbeteren. Daarom is dit zowel een belangrijk onderdeel van de preventie als van de behandeling van psychische klachten.

De zorgstandaard biedt handvatten voor het motiveren, ondersteunen en adviseren van patiënten bij het streven naar een gezondere leefstijl. Ook geeft het concrete tips over voeding en bewegen of over doorverwijzen naar experts zoals een diëtist of slaapcoach.

Somatische screening

Een somatische aandoening kan een negatief effect hebben op bestaande psychische klachten. Somatische screening zorgt voor tijdige herkenning, preventie, monitoring en behandeling van somatische klachten en aandoeningen, en kan verergering voorkomen. Hiermee wordt een algemeen beeld van de lichamelijke gezondheid en de risicofactoren voor somatische aandoeningen van een patiënt in kaart gebracht.

Door psyche en somatiek meer met elkaar te verbinden kan de gezondheid van mensen met psychische klachten verbeteren. In de zorgstandaard staan tips over het adequaat in kaart brengen van lichamelijke gezondheid, wie daarbij betrokken zijn en informatie over de samenwerking tussen verschillende disciplines.

Totstandkoming en ondersteuning

