Nieuwe leden raad van toezicht Altrecht

Zij volgen respectievelijk Ditri Zandstra en Tabo Goudswaard op, die aftreden omdat de zittingstermijnen aflopen.

Martine de Vries

De Vries is hoogleraar normatieve aspecten van de geneeskunde en kinderarts aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Als ethicus is zij onder meer lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, voorzitter van het Centrum Ethiek en Gezondheid en lid van de Gezondheidsraad.

Laura Kooij

Laura Kooij is manager innovatie & zorgtransformatie bij Rijnstate. Kooij is senior onderzoeker en gepromoveerd aan de Universiteit Twente op het onderwerp digitale transformatie in de ziekenhuiszorg. Zij is mede-initiatiefnemer en manager van het Virtueel Zorgcentrum in dit ziekenhuis en heeft verschillende studies opgezet en uitgevoerd gericht op de implementatie en evaluatie van e-health in de klinische praktijk.