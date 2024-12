Nieuwe lid raad van toezicht Attent Zorg en Behandeling

Per 1 januari is Erwin van Geenen het nieuwe lid van de raad van toezicht van Attent Zorg en Behandeling. Ook wordt hij voorzitter van de auditcommissie.

Van Geenen volgt daarmee Jan Meems op die aftreedt vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van acht jaar. Meems heeft zich in die jaren vanuit zijn rol als voorzitter van de auditcommissie vooral gericht op financiën, ict en vastgoed en hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het weer financieel gezond maken en houden van Attent.

Erwin van Geenen

Van Geenen is lid van de raad van bestuur van Kempenhaeghe , het expertisecentrum in Zuid-Nederland op het gebied van epilepsie, slaapgeneeskunde en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast is hij vicevoorzitter van de raad van toezicht van zorggroep Adelante in Limburg.

Van Geenen heeft een achtergrond in de zorg, het onderzoek en het onderwijs. Mede vanuit zijn opleidingen artificiële intelligentie en economie beweegt hij zich op het vlak van financiën, interne beheersing en de bedrijfsvoering.