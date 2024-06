Nieuwe NFU-voorzitter Helen Mertens waarschuwt voor bezuinigingen

Helen Mertens is bij de NFU de opvolger van Bertine Lahuis, die per 1 juli vertrekt. Het bestuur van de NFU bestaat uit de voorzitters van de raden van bestuur van de umc’s, het voorzitterschap wisselt om de twee jaar. “komt een uitdagende tijd aan, maar Helen is bij uitstek een verbinder”, zegt Lahuis over haar opvolger. “Het is daarom mijn overtuiging dat ze onze boodschap goed voor het voetlicht gaat brengen, ook bij de nieuwe coalitie in Den Haag.”

Hoge prijs

Mertens zelf waarschuwt bij haar aanstelling voor de gevolgen van sommige aangekondigde bezuinigingen. “Als umc’s hebben we de maatschappelijke plicht om de gezondheid van de samenleving te bevorderen en te beschermen. Wij leveren daarvoor met name kennis en expertise. Best practices moeten breder worden uitgerold en daar is geld, eigenaarschap en langjarig commitment voor nodig. Daar zien we de als umc’s een nadrukkelijke rol. Als we daarentegen nu bezuinigen op onderzoek of preventie, betalen we daar later onherroepelijk een hoge prijs voor.”

Investeren

“Er komt een enorm zorginfarct op ons af. Willen we de zorg toegankelijk houden, dan zullen we die anders moeten organiseren”, zegt de nieuwe NFU-voorzitter over de uitdagingen waar de Nederlandse zorg voor staat. “We kunnen niet blijven doen wat we deden. De toenemende zorgvraag en de complexiteit daarvan in combinatie met een krappere arbeidsmarkt vraagt om samenwerking over domeinen heen, vernieuwende concepten en innovatieve oplossingen. Denk voor de zorg van morgen bijvoorbeeld aan de impact die digitalisering en artificial intelligence gaan hebben. Het is noodzaak, maar vraagt ook lef om daar nu in te investeren.”