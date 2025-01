Erasmus Universiteit benoemt hoogleraar Global Health

Hoogleraar Matthias Rieger is benoemd op de leerstoel ‘Global Health’, die is verbonden aan de onderzoeksgroep Health Economics.

Rieger is op 1 december 2024 begonnen in deze functie.

Gedragsfactoren

Als ontwikkelingseconoom werkt en doceert hij op de interdisciplinaire terreinen global health en ontwikkelingsstudies. Zijn onderzoek richt zich op de economische en gedragsfactoren die bepalend zijn voor uitkomsten op het vlak van gezondheid en voeding. Daarbij richt hij zich met name op gerandomiseerde studies (RCT’s), veldexperimenten en quasi-experimentele methoden.

Global Health

Rieger is sinds een jaar werkzaam bij Erasmus School of Health Policy & Management, waar hij startte als Theme Chair Global Health. Dit thema richt zich op Global Health Behaviours & Socio-Economic Determinants of Health en International Health Care Systems. Het doel van het thema is om nauwkeurig bewijs te leveren, beleid te informeren en op basis van gelijkwaardigheid samen te werken met partners en gemeenschappen in lage- en middeninkomenslanden om ongelijkheid op gezondheidsgebied terug te dringen.

Gezondheid en voeding

Rieger heeft gewerkt aan het opzetten van een lab rond het ontwerpen en testen van schaalbare interventies ter ondersteuning van gezondheids- en voedingsgedrag bij kwetsbare groepen. Het lab past gedragseconomische inzichten toe om dergelijke interventies te verbeteren. De lopende projecten variëren van RCT’s naar medicatietrouw en voedingsgedrag bij tuberculosepatiënten in Zuid-Afrika tot veldexperimenten met schoolmaaltijdcheques voor adolescenten in Indonesië.