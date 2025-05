Aantal radiologen in Nederland ver onder Europees gemiddelde

Met 72 radiologen per 1 miljoen inwoners blijft Nederland ruim 40 procent onder het Europees gemiddelde. Alleen Bulgarije scoort lager. Dat blijkt uit recent gepubliceerde resultaten van het EU-REST-project, een onderzoek naar de stand van de radiologie in de Europese Unie.

Het European Union Radiation, Education, Staffing & Training project (EU-REST) is een studie gericht op het veilig en kwalitatief goed gebruik van ioniserende straling in medische toepassingen. Hierin worden de beschikbaarheid van radiologen, radiologische apparatuur, onderwijs en opleiding in de EU geëvalueerd.

Pensioen

In veel Europese landen gaat binnenkort een aanzienlijk deel van de radiologen met pensioen. Zo’n 19 procent van de radiologen (8.356 artsen) zal de komende vijf jaar met pensioen gaan, terwijl maar liefst 45 procent van de beroepsgroep ouder is dan 51 jaar. In Nederland vallen deze cijfers dan weer mee; bij ons gaan 189 radiologen (15 procent) binnen vijf jaar met pensioen en is het merendeel (60 procent) jonger dan 51 jaar.

De studie keek ook naar de apparatuur. Zo telt Europa 10.590 CT-scanners, gemiddeld 25 per miljoen inwoners. Nederland beschikt over 15 CT-scanners per miljoen inwoners, het laagste aantal binnen de EU. Op het gebied van MRI-scanners scoort Nederland iets hoger, maar blijft met 13 MRI scanners per miljoen inwoners wel onder het EU-gemiddelde van 16 MRI scanners per miljoen inwoners.

Defensieve geneeskunde

Tussen 2000 en 2020 is het aantal beeldvormende onderzoeken met 80 procent gestegen, terwijl de stralingsdosis tussen 2008 en 2020 met 70 procent is toegenomen. Deze stijging is, aldus de schrijvers van de EU-REST, het gevolg van technologische vooruitgang, een groeiende vraag naar snelle diagnostiek en defensieve geneeskunde. Opvallend is dat naar schatting 20 tot 30 procent van deze beeldvorming geen invloed blijkt te hebben op de diagnose of behandeling en daarmee medisch gezien beperkt van waarde is. De verklaring zal niet alleen defensief van aard zijn, maar wordt ook veroorzaakt door nieuwe technische mogelijkheden. Tegelijkertijd blijft het aantal radiologen achter bij deze groei.