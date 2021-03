Nieuwe piek coronapatiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Er liggen momenteel 2.342 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. In de afgelopen vijf dagen is het aantal opgenomen coronapatiënten met 155 gestegen. Vanwege de druk op de ziekenhuizen zijn afgelopen etmaal 21 coronapatiënten verplaatst naar andere regio’s, het hoogste aantal in twee weken.

Verpleegafdeling en IC

Op de verpleegafdelingen liggen 1667 coronapatiënten, 74 meer dan op zondag en het hoogste aantal sinds 26 januari. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg met 20 naar 675, het hoogste niveau sinds 20 januari.

Kuipers verwacht verdere stijging

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zegt dat het aantal opgenomen coronapatiënten de komende weken kan stijgen richting 2.900, het niveau van begin januari. Hoe hoog de piek wordt, kan worden beïnvloed door het aantal gevaccineerde mensen en het lenteweer. Vanaf half mei zou de druk op de ziekenhuizen kunnen afnemen. Hoe verder de coronamaatregelen worden versoepeld, hoe eerder de piek bereikt kan worden en hoe hoger die piek kan worden, benadrukt Kuipers. Hij roept mensen op: “hou nog heel even vol, we komen in de buurt van de weg naar buiten.”

Vaccinatiestrategie

Kuipers herhaalt ook zijn oproep om de tweede vaccinatie van mensen uit te stellen, zodat die doses kunnen worden gebruikt om zo veel mogelijk mensen hun eerste prik te geven. Dat is volgens hem al genoeg om het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen hard te laten dalen. Daar kunnen eventueel de ziekenhuizen bij helpen.

Positieve tests

In de afgelopen week zijn 51.609 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op gemiddeld 7.373 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau sinds begin januari. In iets meer dan een maand tijd is dat gemiddelde verdubbeld.

Het aantal testen varieert sterk per dag. Afgelopen etmaal zijn 6.824 positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 28 december.

Meer testen

Volgens het RIVM laten de laatste tijd meer mensen zich testen op besmetting, maar stijgt ook het percentage positieve tests onder hen. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn om vast te stellen. De afgelopen weken zijn ook steeds meer kinderen getest op het virus. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen en met de aangescherpte regels: testen wordt sinds februari ook aanbevolen bij milde klachten. (ANP/Skipr redactie)